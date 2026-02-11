Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские захватчики за сутки потеряли более 800 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 820 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

11 фев 2026, 08:27
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 249 тис. 380 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 820 осіб. Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 661 танк;
  • 24 тис. 20 бойових броньованих машин;
  • 37 тис. 148 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 638 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 298 одиниць засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 347 гелікоптерів;
  • 130 тис. 711 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 270 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 77 тис. 969 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 70 одиниць спеціальної техніки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 126 бойових зіткнень.

Ворог вчора противник здійснив 100 авіаударів, скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, задіяв 7 тис. 719 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 310 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 87 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах таких населених пунктів:

  • Братське, Великомихайлівка, Коломійці Дніпропетровської області;
  • Гірке, Терсянка, Долинка, Гуляйпільське, Нове Поле, Шевченківське, Зірниця, Веселянка, Комишуваха, Запорожець, Барвінівка, Верхня Терса Запорізької області;
  • Козацьке Херсонської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили дев’ять районів зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, шість гармат, п’ять пунктів управління та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров