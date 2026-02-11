Російські загарбники за добу втратили 820 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n211987-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-820-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 249 тис. 380 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 820 осіб. Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 661 танк;
- 24 тис. 20 бойових броньованих машин;
- 37 тис. 148 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 638 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 298 одиниць засобів ППО;
- 435 літаків;
- 347 гелікоптерів;
- 130 тис. 711 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 270 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 77 тис. 969 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 70 одиниць спеціальної техніки.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 126 бойових зіткнень.
Ворог вчора противник здійснив 100 авіаударів, скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, задіяв 7 тис. 719 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 310 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 87 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах таких населених пунктів:
- Братське, Великомихайлівка, Коломійці Дніпропетровської області;
- Гірке, Терсянка, Долинка, Гуляйпільське, Нове Поле, Шевченківське, Зірниця, Веселянка, Комишуваха, Запорожець, Барвінівка, Верхня Терса Запорізької області;
- Козацьке Херсонської області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили дев’ять районів зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, шість гармат, п’ять пунктів управління та одну іншу важливу ціль російських загарбників.