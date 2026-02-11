Російські загарбники за добу втратили понад 800 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n211987-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-820-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 249 тис. 380 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 820 осіб. Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 661 танк;

24 тис. 20 бойових броньованих машин;

37 тис. 148 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 638 одиниць РСЗВ;

1 тис. 298 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

347 гелікоптерів;

130 тис. 711 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 270 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

77 тис. 969 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 70 одиниць спеціальної техніки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 126 бойових зіткнень.

Ворог вчора противник здійснив 100 авіаударів, скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, задіяв 7 тис. 719 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 310 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 87 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах таких населених пунктів:

Братське, Великомихайлівка, Коломійці Дніпропетровської області;

Гірке, Терсянка, Долинка, Гуляйпільське, Нове Поле, Шевченківське, Зірниця, Веселянка, Комишуваха, Запорожець, Барвінівка, Верхня Терса Запорізької області;

Козацьке Херсонської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили дев’ять районів зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, шість гармат, п’ять пунктів управління та одну іншу важливу ціль російських загарбників.