Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n211980-dron-likviduvav-rashysta-yakyy-zavys-na-perehresti-video.html

Ракурс

Український дрон ліквідував російського загарбника, який, схоже, не міг обрати напрямок руху і «завис» на перехресті.

Відповідне відео сьогодні, 10 лютого, опубліковане у Telegram-каналі 63-ї окремої механізованої бригади у складі Третього армійського корпусу.

Дивний випадок на передовій, — вказано в описі відео. — Кацап вирішив просто постояти на відкритому просторі, наче це зупинка і він чекає на автобус. Автобус не приїхав, зате прилетів дрон.

На відео показано момент удару дрона та наслідки влучання.