Знищення російських загарбників, скріншот відео
Український дрон ліквідував російського загарбника, який, схоже, не міг обрати напрямок руху і «завис» на перехресті.
Відповідне відео сьогодні, 10 лютого, опубліковане у Telegram-каналі 63-ї окремої механізованої бригади у складі Третього армійського корпусу.
Дивний випадок на передовій, — вказано в описі відео. — Кацап вирішив просто постояти на відкритому просторі, наче це зупинка і він чекає на автобус. Автобус не приїхав, зате прилетів дрон.
На відео показано момент удару дрона та наслідки влучання.