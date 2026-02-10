Новини
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрон ліквідував рашиста, який «завис» на перехресті (ВІДЕО)

10 лют 2026, 19:23
Український дрон ліквідував російського загарбника, який, схоже, не міг обрати напрямок руху і «завис» на перехресті.

Відповідне відео сьогодні, 10 лютого, опубліковане у Telegram-каналі 63-ї окремої механізованої бригади у складі Третього армійського корпусу.

Дивний випадок на передовій, — вказано в описі відео. — Кацап вирішив просто постояти на відкритому просторі, наче це зупинка і він чекає на автобус. Автобус не приїхав, зате прилетів дрон.

На відео показано момент удару дрона та наслідки влучання.

Джерело: Ракурс


