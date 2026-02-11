Россияне продолжают атаковать железнодорожную инфраструктуру, фото:

Російські загарбники сьогодні, 11 лютого, вранці знову атакували залізничну інфраструктуру України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Зафіксовані такі випадки:

ворог завдав удару по залізничній станції на Дніпропетровщині. Пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктура. Виникло загоряння, яке оперативно ліквідовано;

завдано чергового удару по залізничному депо в Конотопі — є пошкодження технічного рухомого складу. Ворог продовжує атаки на цей залізничний вузол Сумщини.

Найголовніше — працівники не постраждали. На місці працюють аварійні та відновлювальні бригади, — наголосив Кулеба.