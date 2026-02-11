Читайте также
Російські загарбники сьогодні, 11 лютого, вранці знову атакували залізничну інфраструктуру України.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Зафіксовані такі випадки:
- ворог завдав удару по залізничній станції на Дніпропетровщині. Пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктура. Виникло загоряння, яке оперативно ліквідовано;
- завдано чергового удару по залізничному депо в Конотопі — є пошкодження технічного рухомого складу. Ворог продовжує атаки на цей залізничний вузол Сумщини.
Найголовніше — працівники не постраждали. На місці працюють аварійні та відновлювальні бригади, — наголосив Кулеба.
Це чергова цілеспрямована атака на цивільну логістику та критичну інфраструктуру. Але, попри удари, всі служби роблять максимум, щоб якнайшвидше відновити роботу та допомогти людям, — додав він.