Российские беспилотники снова атаковали Запорожье, фото: «Акцент.zp.ua»

Рашисты атаковали городскую больницу в Запорожье

11 фев 2026, 11:39
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 лютого, атакували Україну 129 ударними дронами, значна частина з яких — «шахеди».

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зафіксовані такі випадки:

у Харкові росіяни вдарили дроном по приватному будинку. Загинули троє маленьких дітей та їхній батько. Вагітну матір дітей госпіталізували із опіками;

  • вранці рашисти атакували дроном міську лікарню в Запоріжжі;
  • вночі на Сумщині через атаку дронами поранено шістьох людей, серед яких діти. Одна людина загинула;
  • під ранок також був удар по залізничному депо в Конотопі — пошкодили пожежний поїзд;
  • також рашисти били по Дніпровщині, Запоріжжю та Полтавщині.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок атаки російського безпілотника у Запоріжжі оошкоджені приміщення відділення стаціонару одного з медзакладів — вибиті вікна в будівлі, виникла пожежа.

Попередньо — без постраждалих, — зазначив він.

Источник: Ракурс


