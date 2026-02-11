Рашисты атаковали городскую больницу в Запорожье

Российские беспилотники снова атаковали Запорожье, фото: «Акцент.zp.ua»

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 лютого, атакували Україну 129 ударними дронами, значна частина з яких — «шахеди».

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зафіксовані такі випадки:

у Харкові росіяни вдарили дроном по приватному будинку. Загинули троє маленьких дітей та їхній батько. Вагітну матір дітей госпіталізували із опіками;

вранці рашисти атакували дроном міську лікарню в Запоріжжі;

вночі на Сумщині через атаку дронами поранено шістьох людей, серед яких діти. Одна людина загинула;

під ранок також був удар по залізничному депо в Конотопі — пошкодили пожежний поїзд;

також рашисти били по Дніпровщині, Запоріжжю та Полтавщині.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок атаки російського безпілотника у Запоріжжі оошкоджені приміщення відділення стаціонару одного з медзакладів — вибиті вікна в будівлі, виникла пожежа.