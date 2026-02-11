Рашисти атакували міську лікарню у Запоріжжі

Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 лютого, атакували Україну 129 ударними дронами, значна частина з яких — «шахеди».
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зафіксовані такі випадки:
у Харкові росіяни вдарили дроном по приватному будинку. Загинули троє маленьких дітей та їхній батько. Вагітну матір дітей госпіталізували із опіками;
- вранці рашисти атакували дроном міську лікарню в Запоріжжі;
- вночі на Сумщині через атаку дронами поранено шістьох людей, серед яких діти. Одна людина загинула;
- під ранок також був удар по залізничному депо в Конотопі — пошкодили пожежний поїзд;
- також рашисти били по Дніпровщині, Запоріжжю та Полтавщині.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок атаки російського безпілотника у Запоріжжі оошкоджені приміщення відділення стаціонару одного з медзакладів — вибиті вікна в будівлі, виникла пожежа.
Попередньо — без постраждалих, — зазначив він.
