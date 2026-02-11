Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: Вадим Лях

Російські загарбники сьогодні, 11 лютого, вранці завдали авіаудару по центру Слов’янська Донецької області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Сьогодні о 10-й ранку ворог знов завдав авіаудару по нашому місту. Знову КАБи. Влучання у приватний сектор центральної частини Словʼянська, — розповів він.

Лях зазначив, що сьогодні вночі та вранці загалом росіяни скинули на місто 10 авіабомб ФАБ-250.

В результаті зазнали пошкоджень і руйнувань чотири десятки приватних будинків, навчальний заклад, приватне підприємство, склади, залізнична станція, 2 кафе, поштове відділення, християнська церква, автівки. На щастя, без постраждалих, — розповів очільник МВА.

Вчора, 10 лютого, внаслідок російських ударів у Слов’янську загинули троє людей.