Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Вадим Лях
Рашисти вдарили КАБами по центру Слов'янська (ФОТО, ВІДЕО)
Російські загарбники сьогодні, 11 лютого, вранці завдали авіаудару по центру Слов’янська Донецької області.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Сьогодні о 10-й ранку ворог знов завдав авіаудару по нашому місту. Знову КАБи. Влучання у приватний сектор центральної частини Словʼянська, — розповів він.
Лях зазначив, що сьогодні вночі та вранці загалом росіяни скинули на місто 10 авіабомб ФАБ-250.
В результаті зазнали пошкоджень і руйнувань чотири десятки приватних будинків, навчальний заклад, приватне підприємство, склади, залізнична станція, 2 кафе, поштове відділення, християнська церква, автівки. На щастя, без постраждалих, — розповів очільник МВА.
Вчора, 10 лютого, внаслідок російських ударів у Слов’янську загинули троє людей.