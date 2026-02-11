МОУ не будет требовать возвращения посмертных выплат от семьи защитника Назара Далецкого. Фото:

https://racurs.ua/n212013-minoborony-ne-potrebuet-kompensaciy-ot-semi-voennogo-schitavshegosya-pogibshim.html

Ракурс

Міністерство оборони не вимагатиме повернення посмертних виплат від родини захисника Назара Далецького.

В оборонному відомстві заявили, що не має наміру спонукати родину військового Назара Далецького, якого вважали загиблим, а потім повернули з російського полону, повертати державі виплати за його «загибель». Виплати родині героя здійснювали відповідно до законодавства «та на підставі офіційно встановлених на той момент обставин». Про це Міноборони України 11 лютого повідомило у Telegram.

У відомстві наголосили, що наразі у них відсутні правові підстави переглядати ухвалене рішення чи спонукати родину повернути отримані кошти.

Ця ситуація є унікальною та містить правову колізію, яка потребує максимально делікатного і зваженого підходу. Обставини встановлення факту смерті військовослужбовця потребують додаткового вивчення, — наголосили в МОУ.

Нагадаємо, 5 лютого в Україну з російського полону повернувся військовослужбовець Назар Далецький, який із вересня 2022 року вважався загиблим. У 2023 році відбулася процедура поховання після впізнання за результатами ДНК-експертизи.

Згодом у мережі поширили інформацію, що у родини вимагатимуть повернути отримані державні виплати у зв’язку із загибеллю військового — одноразову допомогу у розмірі 15 млн грн.

Після цього уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що жодних рішень про повернення виплат не ухвалювали й не могли цього зробити, зокрема тому, що подібна ситуація сталася вперше, тож держава наразі не має чіткого механізму дій.