На Півдні України дрон прикордонників уразив ворожий човен, який рухався річкою.

Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На Півдні прикордонники «викупали» окупантів у крижаній воді — оператори БпЛА виявили й уразили ворожий човен під час руху річкою. Також бійці знищили наземний роботизований комплекс, антену зв’язку та камеру відеоспостереження, — вказано в описі відео.