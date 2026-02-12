Новости
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Дрон «выкупал» окупантов в ледяной воде на Юге (ВИДЕО)

12 фев 2026, 19:58
На Півдні України дрон прикордонників уразив ворожий човен, який рухався річкою.

Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На Півдні прикордонники «викупали» окупантів у крижаній воді — оператори БпЛА виявили й уразили ворожий човен під час руху річкою. Також бійці знищили наземний роботизований комплекс, антену зв’язку та камеру відеоспостереження, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів та наслідки влучань.

