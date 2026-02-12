Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Дрон «викупав» окупантів у крижаній воді на Півдні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n212035-dron-vykupav-okupantiv-u-kryjaniy-vodi-na-pivdni-video.htmlРакурс
На Півдні України дрон прикордонників уразив ворожий човен, який рухався річкою.
Відповідне відео сьогодні, 12 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На Півдні прикордонники «викупали» окупантів у крижаній воді — оператори БпЛА виявили й уразили ворожий човен під час руху річкою. Також бійці знищили наземний роботизований комплекс, антену зв’язку та камеру відеоспостереження, — вказано в описі відео.
На відео показані моменти завдання ударів та наслідки влучань.