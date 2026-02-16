Новости
Силы обороны уничтожили череду враждебных целей, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили узел связи и пункт управления БпЛА рашистов на ВОТ — Генштаб

16 фев 2026, 16:41
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 16 лютого, уразили район зосередження живої сили ворога в районі населеного пункту Калинівка на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того, вчора, 15 лютого:

  • у районі Новопавлівки (ТОТ Донеччини) уражено вузол зв’язку ворога;
  • у районі населеного пункту Березове (ТОТ Дніпропетровської області) Сили оборони вдарили по зосередженню живої сили противника;
  • у районі населеного пункту Затишок (ТОТ Донецької області) уражено пункт управління БпЛА окупантів.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, — зазначили у Генштабі.

Источник: Ракурс


