Сили оборони знищили низку ворожих цілей, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 16 лютого, уразили район зосередження живої сили ворога в районі населеного пункту Калинівка на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Крім того, вчора, 15 лютого:
- у районі Новопавлівки (ТОТ Донеччини) уражено вузол зв’язку ворога;
- у районі населеного пункту Березове (ТОТ Дніпропетровської області) Сили оборони вдарили по зосередженню живої сили противника;
- у районі населеного пункту Затишок (ТОТ Донецької області) уражено пункт управління БпЛА окупантів.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, — зазначили у Генштабі.