Перебої зі світлом та теплом виникли у російських Брянську та Бєлгороді. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212073-znestrumlennya-u-rosiyskyh-bielgorodi-ta-bryansku-vynykly-pislya-obstriliv.html

Ракурс

Значні перебої зі світлом та теплом виникли у російських Брянську та Бєлгороді.

У неділю ввечері, 15 лютого, у Брянську почалися проблеми зі світлом після ударів по об'єктах енергетики. Місто нібито було під атакою упродовж 12 годин. В обласному центрі частково відсутні тепло та електрика. Про це губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив у Telegram.

Енергетична інфраструктура Бєлгорода напередодні також зазнала серйозних пошкоджень після обстрілів. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, але не уточнив про ці об'єкти.

Місцеві пабліки пишуть про ракетний удар по Бєлгородській ТЕЦ та одній із підстанцій. Жителі міста заявляли про перебої зі світлом та теплом в деяких районах.

Нагадаємо, у ніч на 6 лютого була атакована місцева ТЕЦ у Бєлгороді. Невдовзі після цього у деяких районах почалися перебої зі світлом та теплом. Окрім світла та тепла, у деяких районах міста та передмістя, зникла також вода і припинило мовлення місцеве телебачення.