В Сумах из-за погодных условий возникла чрезвычайная ситуация природного характера

Чрезвычайную ситуацию объявили в Сумах из-за погодных условий, фото: Сумский исторический портал

У Сумах оголосили надзвичайну ситуацію природного характеру.

Про це сьогодні, 16 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко за результатами засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій СМТГ.

У зв’язку з різким зниженням температури повітря, що слідує за періодом інтенсивних опадів та танення снігового покриву, ситуація в громаді набула статусу надзвичайної. Питання подолання наслідків підтоплень житлових масивів та об'єктів критичної інфраструктури наразі є пріоритетним, — зазначив він.

Зазначається, що для стабілізації обстановки всі міські служби переведені у посилений режим роботи:

залучено підрозділи ДСНС, КП «Сумижилкомсервіс», КП «Міськводоканал», КП «Міськсвітло», КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба». Проводяться роботи з відкачування ливневих вод у домогосподарствах, очищення дощоприймальних колодязів і водовідвідних каналів. Роботи виконуються у посиленому режимі;

з метою недопущення ускладнення ситуації КП «Шляхрембуд» та КП «Зеленбуд» додатково організовано роботи з посипання небезпечних ділянок протиожеледними матеріалами та проведення превентивних заходів на найбільш проблемних ділянках доріг.

Жителів Сум закликають бути обережними на дорогах та тротуарах.

Через несприятливі погодні умови (сильні пориви вітру, налипання мокрого снігу та обледеніння електромереж) також є знеструмлення споживачів поза графіками погодинних відключень. Про це повідомила прес-служба АТ «Сумиобленерго».