Рашисты за сутки потеряли 890 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 890 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

17 фев 2026, 09:01
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 255 тис. 340 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 890 осіб. Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 678 танків;
  • 24 тис. 45 бойових броньованих машин;
  • 37 тис. 323 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 648 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 301 одиницю засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 347 гелікоптерів;
  • 136 тис. 73 одиниці БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 288 крилатих ракет;
  • 29 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 78 тис. 725 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 71 одиниця спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення.

Ворог вчора завдав двох ракетних ударів та 81 авіаудар, застосував п’ять ракет, скинув 200 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 4 тис. 574 дрони-камікадзе та здійснив 2 тис. 306 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 56 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів по районах низки населених пунктів:

  • Великомихайлівка, Малинівка, Вовче Дніпропетровської області;
  • Самійлівка, Новоукраїнка, Копані, Гірке, Широке, Чарівне, Мирне, Любицьке, Воздвижівка, Розівка, Ніженка, Микільське, Новоандріївка, Кущове Запорізької області;
  • Ольгівка, Веселе Херсонської області.

Авіація Сил оборони за минулу добу уразила п’ять районів зосередження особового складу російських загарбників.

