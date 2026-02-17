Російські загарбники за добу втратили 890 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n212098-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-890-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 255 тис. 340 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 890 осіб. Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 678 танків;
- 24 тис. 45 бойових броньованих машин;
- 37 тис. 323 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 648 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 301 одиницю засобів ППО;
- 435 літаків;
- 347 гелікоптерів;
- 136 тис. 73 одиниці БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 288 крилатих ракет;
- 29 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 78 тис. 725 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 71 одиниця спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення.
Ворог вчора завдав двох ракетних ударів та 81 авіаудар, застосував п’ять ракет, скинув 200 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 4 тис. 574 дрони-камікадзе та здійснив 2 тис. 306 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 56 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів по районах низки населених пунктів:
- Великомихайлівка, Малинівка, Вовче Дніпропетровської області;
- Самійлівка, Новоукраїнка, Копані, Гірке, Широке, Чарівне, Мирне, Любицьке, Воздвижівка, Розівка, Ніженка, Микільське, Новоандріївка, Кущове Запорізької області;
- Ольгівка, Веселе Херсонської області.
Авіація Сил оборони за минулу добу уразила п’ять районів зосередження особового складу російських загарбників.