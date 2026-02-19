Новости
Полсотни вражеских дронов ликвидировали за сутки пограничники Сумской области (ВИДЕО)

На Сумщині впродовж минулої доби вогневі групи Держприкордонслужби знищили загалом 53 ворожі ударні безпілотники.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зокрема:

  • бійці 5-го прикордонного загону ліквідували 26 ворожих БпЛА — один «шахед», шість «молній» та 19 FPV-дронів, з яких 12 були керовані за допомогою оптоволокна;
  • бійці бригади «Сталевий кордон» знищили — один «шахед», дві «гербери», три «молнії» та 21 FPV-дрон.

