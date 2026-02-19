Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтоженный российский беспилотник, скриншот видео
Полсотни вражеских дронов ликвидировали за сутки пограничники Сумской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n212162-polsotni-vrajeskih-dronov-likvidirovali-za-sutki-pogranichniki-sumskoy-oblasti-video.htmlРакурс
На Сумщині впродовж минулої доби вогневі групи Держприкордонслужби знищили загалом 53 ворожі ударні безпілотники.
Про це сьогодні, 19 лютого, повідомила прес-служба ДПСУ.
Зокрема:
- бійці 5-го прикордонного загону ліквідували 26 ворожих БпЛА — один «шахед», шість «молній» та 19 FPV-дронів, з яких 12 були керовані за допомогою оптоволокна;
- бійці бригади «Сталевий кордон» знищили — один «шахед», дві «гербери», три «молнії» та 21 FPV-дрон.