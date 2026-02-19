Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищений російський безпілотник, скріншот відео

Півсотні ворожих дронів ліквідували за добу прикордонники на Сумщині (ВІДЕО)

19 лют 2026, 14:33
999

На Сумщині впродовж минулої доби вогневі групи Держприкордонслужби знищили загалом 53 ворожі ударні безпілотники.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зокрема:

  • бійці 5-го прикордонного загону ліквідували 26 ворожих БпЛА — один «шахед», шість «молній» та 19 FPV-дронів, з яких 12 були керовані за допомогою оптоволокна;
  • бійці бригади «Сталевий кордон» знищили — один «шахед», дві «гербери», три «молнії» та 21 FPV-дрон.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів