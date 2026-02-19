Знищений російський безпілотник, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n212162-pivsotni-vorojyh-droniv-likviduvaly-za-dobu-prykordonnyky-na-sumschyni-video.html

Ракурс

На Сумщині впродовж минулої доби вогневі групи Держприкордонслужби знищили загалом 53 ворожі ударні безпілотники.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зокрема: