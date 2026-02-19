Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
37 БПЛА атакували Україну в ніч на 19 лютого — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n212153-37-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-19-lutogo-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 лютого (з 18.00 18 лютого), атакували Україну загалом 37 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 20 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська і Курська, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, «Італмас» та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання ударних БпЛА на чотирьох локаціях.