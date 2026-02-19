Новини
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

37 БПЛА атакували Україну в ніч на 19 лютого — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

19 лют 2026, 09:08
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 лютого (з 18.00 18 лютого), атакували Україну загалом 37 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 20 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська і Курська, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, «Італмас» та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання ударних БпЛА на чотирьох локаціях.

Джерело: Ракурс


