Последствия российского авиаудара в Запорожье, фото: ГСЧС
На Запорожье российская авиабомба повредила жилую четырехэтажку — есть пострадавшие (ФОТО)
Російські загарбники сьогодні, 20 лютого, об 11.40 завдали авіаудару по Запорізькому району.
Ворожа авіабомба пошкодила фасад, вікна та дах житлової чотириповерхівки, в одній із квартир на другому поверсі виникла пожежа, яку вже ліквідовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Наразі відомо про трьох постраждалих:
- надзвичайники дістали 22-річну жінку зі зруйнованої квартири й транспортували до карети «швидкої». Постраждалу госпіталізували;
- 77-річну жінку доправили до медзакладу для обстеження;
- 27-річного чоловіка лікарі оглянули та надали йому необхідну допомогу на місці.
Аварійно-рятувальні роботи завершені.