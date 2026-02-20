Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского авиаудара в Запорожье, фото: ГСЧС

На Запорожье российская авиабомба повредила жилую четырехэтажку — есть пострадавшие (ФОТО)

20 фев 2026, 16:24
999

Російські загарбники сьогодні, 20 лютого, об 11.40 завдали авіаудару по Запорізькому району.

Ворожа авіабомба пошкодила фасад, вікна та дах житлової чотириповерхівки, в одній із квартир на другому поверсі виникла пожежа, яку вже ліквідовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Наразі відомо про трьох постраждалих:

  • надзвичайники дістали 22-річну жінку зі зруйнованої квартири й транспортували до карети «швидкої». Постраждалу госпіталізували;
  • 77-річну жінку доправили до медзакладу для обстеження;
  • 27-річного чоловіка лікарі оглянули та надали йому необхідну допомогу на місці.

Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Наслідки російського авіаудару на Запоріжжі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров