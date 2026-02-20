Последствия российского авиаудара в Запорожье, фото: ГСЧС

Російські загарбники сьогодні, 20 лютого, об 11.40 завдали авіаудару по Запорізькому району.

Ворожа авіабомба пошкодила фасад, вікна та дах житлової чотириповерхівки, в одній із квартир на другому поверсі виникла пожежа, яку вже ліквідовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Наразі відомо про трьох постраждалих:

надзвичайники дістали 22-річну жінку зі зруйнованої квартири й транспортували до карети «швидкої». Постраждалу госпіталізували;

77-річну жінку доправили до медзакладу для обстеження;

27-річного чоловіка лікарі оглянули та надали йому необхідну допомогу на місці.

Аварійно-рятувальні роботи завершені.