Наслідки російського авіаудару на Запоріжжі, фото: ДСНС

На Запоріжжі російська авіабомба пошкодила житлову чотириповерхівку — є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

20 лют 2026, 16:24
Російські загарбники сьогодні, 20 лютого, об 11.40 завдали авіаудару по Запорізькому району.

Ворожа авіабомба пошкодила фасад, вікна та дах житлової чотириповерхівки, в одній із квартир на другому поверсі виникла пожежа, яку вже ліквідовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Наразі відомо про трьох постраждалих:

  • надзвичайники дістали 22-річну жінку зі зруйнованої квартири й транспортували до карети «швидкої». Постраждалу госпіталізували;
  • 77-річну жінку доправили до медзакладу для обстеження;
  • 27-річного чоловіка лікарі оглянули та надали йому необхідну допомогу на місці.

Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Наслідки російського авіаудару на Запоріжжі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


