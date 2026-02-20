Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия удара российского беспилотника, фото: Нацполиция

Российский беспилотник ударил по эвакуационному авто на Купянщине — погибли двое полицейских (ФОТО)

20 фев 2026, 19:33
999

Російський БпЛА типу «Ланцет» сьогодні, 20 лютого, атакував броньований автомобіль евакуаційного підрозділу «Білі Янголи» поблизу села Середній Бурлук Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Внаслідок удару двоє поліцейських — 23-річна Юлія Келеберда та 39-річний Євген Калган — отримали смертельні поранення та загинули на місці.

Зазначається, що загиблі долучилися до підрозділу «Білі Янголи» з моменту його створення.

За їхніми плечима — численні виїзди до найнебезпечніших населених пунктів, десятки врятованих родин, евакуйованих дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю, — розповіли у поліції.

Ще один поліцейський отримав тілесні ушкодження.

Наслідки удару російського безпілотника, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров