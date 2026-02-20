Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки удару російського безпілотника, фото: Нацполіція
Російський БпЛА типу «Ланцет» сьогодні, 20 лютого, атакував броньований автомобіль евакуаційного підрозділу «Білі Янголи» поблизу села Середній Бурлук Куп’янського району Харківської області.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Внаслідок удару двоє поліцейських — 23-річна Юлія Келеберда та 39-річний Євген Калган — отримали смертельні поранення та загинули на місці.
Зазначається, що загиблі долучилися до підрозділу «Білі Янголи» з моменту його створення.
За їхніми плечима — численні виїзди до найнебезпечніших населених пунктів, десятки врятованих родин, евакуйованих дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю, — розповіли у поліції.
Ще один поліцейський отримав тілесні ушкодження.
