Наслідки удару російського безпілотника, фото: Нацполіція

Російський безпілотник вдарив по евакуаційному авто на Куп’янщині — загинули двоє поліцейських (ФОТО)

20 лют 2026, 19:33
999

Російський БпЛА типу «Ланцет» сьогодні, 20 лютого, атакував броньований автомобіль евакуаційного підрозділу «Білі Янголи» поблизу села Середній Бурлук Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Внаслідок удару двоє поліцейських — 23-річна Юлія Келеберда та 39-річний Євген Калган — отримали смертельні поранення та загинули на місці.

Зазначається, що загиблі долучилися до підрозділу «Білі Янголи» з моменту його створення.

За їхніми плечима — численні виїзди до найнебезпечніших населених пунктів, десятки врятованих родин, евакуйованих дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю, — розповіли у поліції.

Ще один поліцейський отримав тілесні ушкодження.

Наслідки удару російського безпілотника, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


