Евакуація на Донеччині, скріншот відео

Ракурс

У Дружківці на Донеччині рятувальники допомогли евакуюватися хлопчику, який залишився без батьків.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомила прес-служба ДСНС Донеччини.

Мати з сином, які раніше евакуювалися до більш безпечного регіону, приїхали до рідної Дружківки, щоб знайти батька, який довго не виходив на зв’язок. Їхня надія швидко розбилася — чоловік зник безвісти, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що родина вирішила залишитися на кілька днів, щоб відвідати рідних, які залишилися в місті, проте під час однієї з прогулянок до бабусі та дідуся хлопчика мати отримала осколкове поранення і загинула.

Хлопчик залишився один, наляканий і в небезпеці. Бабуся та дідусь, розуміючи, що залишати онука тут небезпечно, вирішили евакуювати його, — зазначили у ДСНС. — Рятувальники групи «ФЕНІКС» підтримали родину, організували евакуацію та супроводжували хлопчика до безпечного місця.

Загалом протягом минулої доби надзвичайники евакуювали сімох осіб — серед них дитина та чотири маломобільні особи.