Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ уничтожили ряд враждебных целей, фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны поразили район сосредоточения ракетного подразделения, логистические объекты и пункты управления рашистов — Генштабhttps://racurs.ua/n212216-sily-oborony-porazili-rayon-sosredotocheniya-raketnogo-podrazdeleniya-logisticheskie-obekty.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 23 лютого, знищили низку важливих об'єктів російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- у тимчасово окупованому Криму уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ (має на озброєнні БРК «Бастіон»). Зафіксовані ураження цілей. Втрати ворога уточнюються;
- у районі населеного пункту Нижня Кринка (ТОТ Донецької області), уражено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ «Юг»;
- у районі населеного пункту Велика Новосілка Донеччини уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів;
- у районі населеного пункту Покровка (ТОТ Миколаївської області) уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога.
Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються, — додали у Генштабі.