Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ уничтожили ряд враждебных целей, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили район сосредоточения ракетного подразделения, логистические объекты и пункты управления рашистов — Генштаб

23 фев 2026, 13:31
999

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 23 лютого, знищили низку важливих об'єктів російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • у тимчасово окупованому Криму уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ (має на озброєнні БРК «Бастіон»). Зафіксовані ураження цілей. Втрати ворога уточнюються;
  • у районі населеного пункту Нижня Кринка (ТОТ Донецької області), уражено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ «Юг»;
  • у районі населеного пункту Велика Новосілка Донеччини уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів;
  • у районі населеного пункту Покровка (ТОТ Миколаївської області) уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються, — додали у Генштабі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров