ЗСУ знищили низку ворожих цілей, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони вразили район зосередження ракетного підрозділу, логістичні об'єкти та пункти управління рашистів — Генштаб
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 23 лютого, знищили низку важливих об'єктів російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- у тимчасово окупованому Криму уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ (має на озброєнні БРК «Бастіон»). Зафіксовані ураження цілей. Втрати ворога уточнюються;
- у районі населеного пункту Нижня Кринка (ТОТ Донецької області), уражено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ «Юг»;
- у районі населеного пункту Велика Новосілка Донеччини уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів;
- у районі населеного пункту Покровка (ТОТ Миколаївської області) уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога.
Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються, — додали у Генштабі.