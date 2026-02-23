ЗСУ знищили низку ворожих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 23 лютого, знищили низку важливих об'єктів російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

у тимчасово окупованому Криму уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ (має на озброєнні БРК «Бастіон»). Зафіксовані ураження цілей. Втрати ворога уточнюються;

у районі населеного пункту Нижня Кринка (ТОТ Донецької області), уражено склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ «Юг»;

у районі населеного пункту Велика Новосілка Донеччини уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів;

у районі населеного пункту Покровка (ТОТ Миколаївської області) уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога.