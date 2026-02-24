Новости
Ракурс
Силы обороны поразили целый ряд важных целей, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили пункты управления, склады боеприпасов и МТЗ и ремонтную базу противника — Генштаб

24 фев 2026, 15:30
999

Сили оборони України вразили низку важливих ворожих цілей, застосувавши цього разу, зокрема, і ракети ATACMS.

Про це сьогодні, 24 лютого, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

У ніч на сьогодні:

  • підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії РФ у районі Новопетриківки на тимчасово окупованій Донеччині;
  • Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру «Рубікон» (район населеного пункту Василівка, ТОТ Запорізької області);
  • завдано ураження по складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога в районі населеного пункту Приазовське (ТОТ Донецької області), а також складу боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області;
  • у районі населеного пункту Якимівка (Запорізька область) уражено ремонтну базу противника.

Крім того, 23 лютого уражено об'єкти управління противника на ТОТ Донецької області:

  • у районі Удачного — командно-спостережний пункт та пункт управління БпЛА окупантів;
  • у районі міста Покровська — пункт управління БпЛА.

Втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються, — додали у Генштабі.

Источник: Ракурс


