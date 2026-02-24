Сили оборони вразили низку важливих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

Ракурс

Сили оборони України вразили низку важливих ворожих цілей, застосувавши цього разу, зокрема, і ракети ATACMS.

Про це сьогодні, 24 лютого, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

У ніч на сьогодні:

підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії РФ у районі Новопетриківки на тимчасово окупованій Донеччині;

Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру «Рубікон» (район населеного пункту Василівка, ТОТ Запорізької області);

завдано ураження по складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога в районі населеного пункту Приазовське (ТОТ Донецької області), а також складу боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області;

у районі населеного пункту Якимівка (Запорізька область) уражено ремонтну базу противника.

Крім того, 23 лютого уражено об'єкти управління противника на ТОТ Донецької області:

у районі Удачного — командно-спостережний пункт та пункт управління БпЛА окупантів;

у районі міста Покровська — пункт управління БпЛА.