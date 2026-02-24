Новости
Лидеры стран-партнеров Украины посетили одну из столичных ТЭЦ, фото: Кабинет министров Украины

Лидеры ЕС посетили одну из разрушенных рашистами столичных ТЭЦ (ФОТО, ВИДЕО)

24 фев 2026, 18:58
999

Лідери ЄС та країн-партнерів України відвідали одну зі київських ТЕЦ, по якій Росія випустила десятки ракет і дронів.

Про це сьогодні, 24 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив перший віце-прем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Це наочне свідчення російського терору, що цілеспрямовано нищить цивільну інфраструктуру, аби позбавити сотні тисяч людей нормального життя. Вдячний кожній країні за допомогу в ремонті та передачі обладнання — ця підтримка допомагає нам вистояти, — наголошує Шмигаль.

Лідери країн-партнерів України відвідали одну зі столичних ТЕЦ, фото: Кабінет міністрів України

Нагадаємо, сьогодні, у четверту річницю початку повномасштабного російського вторгнення до Києва прибули низка європейських лідерів.

Источник: Ракурс


