140 тыс. целей уничтожили Воздушные силы за время полномасштабной войны, скриншот видео

Сколько целей уничтожили силы ПВО Украины за время войны, рассказали Воздушные силы (ВИДЕО)

24 фев 2026, 21:23
Протиповітряна оборона України за час повномасштабного російського вторгнення — із 24 лютого 2022 року — знищила понад 140 тис. повітряних цілей.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, знищено:

  • 86 аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал»;
  • 709 крилатих ракет «Калібр»;
  • 2 тис. 459 крилаті ракети Х-101;
  • 13 крилатих ракет Х-22/Х-32
  • 12 протикорабельних ракет «Онікс»;
  • 261 крилату ракету «Іскандер-К»;
  • 274 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;
  • 11 протикорабельних ракет «Циркон»;
  • 30 ракет інших типів;
  • 540 керованих авіаційних ракет;
  • 44 тис. 700 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 14 тис. 900 розвідувальних БпЛА;
  • 7,5 тис. БпЛА Lancet;
  • 70 тис. 300 БпЛА інших типів.

Авіацією Повітряних сил впродовж 2022−2026 років здійснено 26 тис. 800 літаковильотів, зокрема:

  • 11 тис. — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ;
  • 14 тис. — на винищувальне авіаційне прикриття
  • За чотири роки авіацією Сил оборони України:
  • знищено 9 тис. повітряних цілей;
  • уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

Ми пам’ятаємо полеглих побратимів. Пишаємось тими, хто досі в строю і продовжує бій. Дякуємо кожному, хто тримає небо, — наголосили у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


