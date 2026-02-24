140 тис. цілей знищили Повітряні сили за час повномасштабної війни, скріншот відео

Протиповітряна оборона України за час повномасштабного російського вторгнення — із 24 лютого 2022 року — знищила понад 140 тис. повітряних цілей.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, знищено:

86 аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал»;

709 крилатих ракет «Калібр»;

2 тис. 459 крилаті ракети Х-101;

13 крилатих ракет Х-22/Х-32

12 протикорабельних ракет «Онікс»;

261 крилату ракету «Іскандер-К»;

274 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;

11 протикорабельних ракет «Циркон»;

30 ракет інших типів;

540 керованих авіаційних ракет;

44 тис. 700 ударних БпЛА типу Shahed;

14 тис. 900 розвідувальних БпЛА;

7,5 тис. БпЛА Lancet;

70 тис. 300 БпЛА інших типів.

Авіацією Повітряних сил впродовж 2022−2026 років здійснено 26 тис. 800 літаковильотів, зокрема:

11 тис. — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ;

14 тис. — на винищувальне авіаційне прикриття

За чотири роки авіацією Сил оборони України:

знищено 9 тис. повітряних цілей;

уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.