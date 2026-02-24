Ракурсhttps://racurs.ua/
Протиповітряна оборона України за час повномасштабного російського вторгнення — із 24 лютого 2022 року — знищила понад 140 тис. повітряних цілей.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, знищено:
- 86 аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал»;
- 709 крилатих ракет «Калібр»;
- 2 тис. 459 крилаті ракети Х-101;
- 13 крилатих ракет Х-22/Х-32
- 12 протикорабельних ракет «Онікс»;
- 261 крилату ракету «Іскандер-К»;
- 274 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;
- 11 протикорабельних ракет «Циркон»;
- 30 ракет інших типів;
- 540 керованих авіаційних ракет;
- 44 тис. 700 ударних БпЛА типу Shahed;
- 14 тис. 900 розвідувальних БпЛА;
- 7,5 тис. БпЛА Lancet;
- 70 тис. 300 БпЛА інших типів.
Авіацією Повітряних сил впродовж 2022−2026 років здійснено 26 тис. 800 літаковильотів, зокрема:
- 11 тис. — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ;
- 14 тис. — на винищувальне авіаційне прикриття
- За чотири роки авіацією Сил оборони України:
- знищено 9 тис. повітряних цілей;
- уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.
Ми пам’ятаємо полеглих побратимів. Пишаємось тими, хто досі в строю і продовжує бій. Дякуємо кожному, хто тримає небо, — наголосили у Повітряних силах.