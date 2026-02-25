Новости
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

115 ударных БпЛА атаковали Украину в ночь на 25 февраля — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 лютого (з 18.30 24 лютого), атакували Україну загалом 115 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 60 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська і Курська, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 07.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях.

