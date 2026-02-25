Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n212262-115-udarnyh-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-25-fevralya-vozdushnye-sily-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 лютого (з 18.30 24 лютого), атакували Україну загалом 115 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 60 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська і Курська, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 07.30: