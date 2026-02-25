Украина передала в МКС материалы по российским атакам на энергетику, фото: International Lawyers Associates

До Міжнародного кримінального суду скеровано інформаційне повідомлення про атаки РФ на об'єкти енергетики України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.

Про це сьогодні, 25 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

Зазначається, що відповідний документ підготовлено Офісом Генпрокурора спільно з Головним слідчим управлінням Служби безпеки України та Міжвідомчою робочою групою військових спеціалістів відповідно до статті 15 Римського статуту МКС.

Кравченко зазначає, що впродовж цьогорічного опалювального сезону удари, організовані вищим військово-політичним керівництвом РФ, були спрямовані на всі види об'єктів енергетики в більшості регіонів України:

атаки здійснювалися у форматі тривалих масованих комбінованих ударів із застосуванням засобів ураження наземного, повітряного та морського базування;

їхня інтенсивність перевищує разом взяті попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року;

уражено весь технологічний ланцюг енергосистеми − від генерації до магістральної передачі та розподілу. Пошкоджень зазнали ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі;

кумулятивний ефект обстрілів з урахуванням погодних умов зробив цю кампанію більш системною та руйнівною, ніж попередні. Наслідки відчув майже кожен мешканець України.

Внаслідок ракетних атак на об'єкти енергетики за вказаний період загинули 11 та поранені 68 цивільних осіб.

Жодної військової переваги ці напади не дали та не могли дати. Їх мета − тероризування населення та створення непридатних умов для проживання. Ми розглядаємо ворожі атаки як широкомасштабний та систематичний напад, який має ознаки злочинів проти людяності, — наголошує Кравченко.

Офіс Прокурора МКС поінформовано про:

хронологію атак та їхні наслідки;

потенційно причетні підрозділи ЗС РФ;

представників військово-політичного керівництва рф, які могли віддавати накази.