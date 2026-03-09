Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

197 БпЛА и две ракеты атаковали Украину в ночь на 9 марта — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

9 мар 2026, 09:40
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 березня (з 18.30 8 березня) атакували Україну ударними БпЛА та балістичними ракетами.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог застосував:

  • дві балістичні ракети «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму;
  • 197 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів (близько 120 із них — «шахеди»).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров