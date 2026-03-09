Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n212488-197-bpla-ta-dvi-rakety-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-9-bereznya-povitryani-syly-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 березня (з 18.30 8 березня) атакували Україну ударними БпЛА та балістичними ракетами.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог застосував:

дві балістичні ракети «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму;

197 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів (близько 120 із них — «шахеди»).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00: