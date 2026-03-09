Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
197 БпЛА та дві ракети атакували Україну в ніч на 9 березня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 березня (з 18.30 8 березня) атакували Україну ударними БпЛА та балістичними ракетами.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог застосував:
- дві балістичні ракети «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму;
- 197 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів (близько 120 із них — «шахеди»).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.