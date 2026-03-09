Новини
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

197 БпЛА та дві ракети атакували Україну в ніч на 9 березня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

9 бер 2026, 09:40
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 березня (з 18.30 8 березня) атакували Україну ударними БпЛА та балістичними ракетами.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог застосував:

  • дві балістичні ракети «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму;
  • 197 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів (близько 120 із них — «шахеди»).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Джерело: Ракурс


