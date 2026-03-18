РФ ночью атаковала Украину 147 дронами, 15 из них попали на 12 локациях.

Країна-агресор Росія атакувала Україну 147 ударними БпЛА.

У ніч на 18 березня окупанти запустили безпілотники типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів із російських Орла, Курська, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із Гвардійського в окупованому Криму. Понад 70 БпЛА були «шахедами». Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Їм вдалося знешкодити 128 дронів на півночі, півдні та сході країни. Ще 15 безпілотників влучили на 12 локаціях, а уламки впали на трьох локаціях.

У Харківській області внаслідок ворожої атаки БпЛА по житловому сектору сталася пожежа і є постраждалі. Як поінформували в Державній службі з надзвичайних ситуацій, російський дрон вдарив по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району. Загорілися два зруйнованих приватних житлових будинки на площі 180 кв. м. Попередньо відомо, що п’ятеро осіб постраждали.

Зазнала ворожих ударів і Одеська область. Як повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер, внаслідок удару дронів був пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури та частина обладнання. На щастя, минулося без постраждалих. Пожежу вже ліквідували.

У Чернігівській області РФ атакувала цивільну залізничну інфраструктуру. Міністерство розвитку громад та територій України у Facebookповідомило, що російський дрон влучив у тепловоз, що спричинило задимлення та пожежу. Поранення дістали машиніст і його помічник.

Нагадаємо, 17 березня невідомий дрон впав на півдні Молдови. Прикордонники знайшли його у полі біля села Тудора, що приблизно за 500 м від кордону з Україною. У Молдові не уточнили походження безпілотника. Але на опублікованому фото він схожий на одну з російських модифікацій БпЛА типу «Шахед».