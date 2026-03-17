Невідомий дрон впав у Молдові. Фото: NewsMaker

Невідомий безпілотник впав на півдні Молдови.

Прикордонники знайшли БпЛА знайшли у полі біля села Тудора, що приблизно за 500 м від кордону з Україною. На місці працювали спеціальні служби. Перед цим вночі молдовські силовики зафіксували порушення повітряного простору країни безпілотником. Про це повідомили у прикордонній поліції, передає NewsMaker.

Цей дрон летів на висоті близько 150 м і прямував у напрямку села Кеплань, що за 13 км від Тудори. Наразі з’ясовується, як безпілотник потрапив на молдавську територію.

А в Генеральному інспектораті поліції поінформували, що БпЛА був активний та споряджений вибухівкою. Фахівці провели його контрольований підрив.

Молдовські правоохоронці не уточнили походження безпілотника. Але на опублікованому фото він схожий на одну з російських модифікацій БпЛА типу «Шахед».

Нагадаємо, 28 січня безпілотник невідомого походження впав на території військової частини на північному сході Польщі. У цій військовій частині розташований 2-й радіоелектронний центр — спеціалізований підрозділ розвідки та радіоелектронної боротьби, який збирає інформацію та контролює радіопростір у північно-східній Польщі, включаючи чутливий «Сувальский коридор».

Джерело: NewsMaker