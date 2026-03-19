Встреча с технической рабочей группой по восстановлению «Дружбы», фото: Сергей Корецкий

План восстановления «Дружбы» представил европейским партнерам «Нафтогаз»

19 мар 2026, 13:26
999

Євросоюз нещодавно запропонував фінансову та технічну допомогу з відбудови інфраструктури перекачувальної станції Броди нафтогону «Дружба», яка зазнала пошкоджень внаслідок російської атаки у січні.

Відбулася зустріч з технічною робочою групою. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Разом із заступником Посла ЄС Гедімінасом Навіцкасом зустрілись з технічною робочою групою. Спільно з керівництвом Укртранснафти детально поінформували партнерів про наслідки російської атаки на інфраструктуру нафтопроводу Дружба, — зазначив він. — Розповіли про поточний стан справ, а також презентували системний план відбудови. Намітили наступні спільні дії.

Також Корецький повідомив, що відбулася зустріч з представниками місії Міжнародного валютного фонду:

Обговорили проходження поточного опалювального сезону, фінансовий стан компанії, ключові пріоритети та виклики. Окрему увагу приділили стратегії фінансування потреб в обладнанні та імпорті газу на 2026 рік для забезпечення стабільного проходження вже наступного опалювального сезону.

МВФ проінформували про наслідки масованих російських атак на об'єкти нафтогазової інфраструктури.

Окремо обговорили спільні з Урядом дії щодо впровадження реформи корпоративного управління в Нафтогазі та компаніях Групи, — зазначив голова правління «Нафтогазу».

