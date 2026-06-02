  Новости
Рашисты атаковали объект «Нафтогаза», фото: «Нафтогаз»

Россияне нанесли комбинированный удар по одному из ключевых объектов «Нафтогаза»

2 июн 2026, 11:50
Рашисти в ніч на сьогодні, 2 червня, масовано атакували ракетами та дронами один із ключових об'єктів «Групи Нафтогаз» на Харківщині.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова правління «Групи Нафтогаз» Сергій Корецький.

Він зазначив, що росіяни спочатку били по об'єкту дронами, а приблизно за годину завдали повторного удару — цього разу ракетами.

Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки в ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС, — наголосив він.

За словами Корецького, адаптуючись до таких реалій, «Нафтогаз» запровадив більш жорсткі безпекові протоколи, щоб мінімізувати загрозу для працівників.

Дякую колегам, що висновки були зроблені, і цього разу обійшлося без постраждалих. Оцінка наслідків та відновлювальні роботи — відразу, як дозволить безпекова ситуація, — зазначив він.

Источник: Ракурс


