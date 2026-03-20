Армия РФ атаковала эвакуационное авто в Донецкой области. Фото: Евгений Каплин у Facebook

Оккупанты атаковали дроном эвакуационное авто в Донецкой области — есть погибшая и раненые

20 мар 2026, 10:27
Армія Російської Федерації обстріляла евакуаційне авто на Донеччині.

Вранці у п’ятницю, 20 березня, окупанти атакували безпілотником автомобіль гуманітарної місії «Проліска». Евакуаційний екіпаж був обстріляний у селищі Олексієво-Дружківка. Про це керівник гуманітарної місії Євген Каплін повідомив у Facebook.

Внаслідок атаки є загибла та поранені. Постраждалих намагаються доставити до медичних закладів.

Нажаль, є поранені та загибла. Наразі робимо все, щоб довести до лікарні поранених. Подробиці згодом, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 лютого російський дрон «Ланцет» атакував броньований автомобіль евакуаційного підрозділу «Білі Янголи» поблизу села Середній Бурлук Куп’янського району Харківської області. Внаслідок удару загинули двоє поліцейських.

Новости по теме

Показать больше
