Ракурсhttps://racurs.ua/
Армия РФ атаковала эвакуационное авто в Донецкой области. Фото: Евгений Каплин у Facebook
Оккупанты атаковали дроном эвакуационное авто в Донецкой области — есть погибшая и раненыеhttps://racurs.ua/n212737-okkupanty-atakovali-dronom-evakuacionnoe-avto-v-doneckoy-oblasti-est-pogibshaya-i-ranenye.htmlРакурс
Армія Російської Федерації обстріляла евакуаційне авто на Донеччині.
Вранці у п’ятницю, 20 березня, окупанти атакували безпілотником автомобіль гуманітарної місії «Проліска». Евакуаційний екіпаж був обстріляний у селищі Олексієво-Дружківка. Про це керівник гуманітарної місії Євген Каплін повідомив у Facebook.
Внаслідок атаки є загибла та поранені. Постраждалих намагаються доставити до медичних закладів.
Нажаль, є поранені та загибла. Наразі робимо все, щоб довести до лікарні поранених. Подробиці згодом, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 лютого російський дрон «Ланцет» атакував броньований автомобіль евакуаційного підрозділу «Білі Янголи» поблизу села Середній Бурлук Куп’янського району Харківської області. Внаслідок удару загинули двоє поліцейських.