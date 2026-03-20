Армія РФ атакувала евакуаційне авто на Донеччині. Фото: Євген Каплін у Facebook

Окупанти атакували дроном евакуаційне авто на Донеччині — є загибла та поранені

20 бер 2026, 10:27
Армія Російської Федерації обстріляла евакуаційне авто на Донеччині.

Вранці у п’ятницю, 20 березня, окупанти атакували безпілотником автомобіль гуманітарної місії «Проліска». Евакуаційний екіпаж був обстріляний у селищі Олексієво-Дружківка. Про це керівник гуманітарної місії Євген Каплін повідомив у Facebook.

Внаслідок атаки є загибла та поранені. Постраждалих намагаються доставити до медичних закладів.

Нажаль, є поранені та загибла. Наразі робимо все, щоб довести до лікарні поранених. Подробиці згодом, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 лютого російський дрон «Ланцет» атакував броньований автомобіль евакуаційного підрозділу «Білі Янголи» поблизу села Середній Бурлук Куп’янського району Харківської області. Внаслідок удару загинули двоє поліцейських.

Джерело: Ракурс


