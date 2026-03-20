Уничтожение обломков российских ракет, фото: ГСЧС

На Хмельнитчине саперы уничтожили боевую часть ракеты Х-101 и 37 ее кассетных боеприпасов (ФОТО)

20 мар 2026, 17:53
На Хмельниччині сапери ДСНС знищили бойову частину ракети Х-101 та 37 касетних боєприпасів до неї.

Про це сьогодні, 20 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Особлива небезпека — у суббоєприпасах: вони розлітаються на великі площі та можуть виглядати як маленькі «м'ячики», що особливо небезпечно для дітей, — наголошують у ДСНС.

Крім того, у Ніжинському районі Чернігівської області на відкритій території виявили залишки російської ракети «Іскандер».

Дотримуючись усіх заходів безпеки їх вилучили та транспортували для подальшого знешкодження, — зазначили у ДСНС.

Рятувальники наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів слід:

  • зупинитися та не підходити до них;
  • обережно повернутися тим самим шляхом;
  • відійти щонайменше на 100 метрів;
  • зателефонувати 101 або 112.

Пам’ятайте: не всі боєприпаси вибухають одразу, а будь-який дотик може стати фатальним, — наголошують у ДСНС.

Знищення уламків російських ракет, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


