Уничтожение обломков российских ракет, фото: ГСЧС

На Хмельниччині сапери ДСНС знищили бойову частину ракети Х-101 та 37 касетних боєприпасів до неї.

Про це сьогодні, 20 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Особлива небезпека — у суббоєприпасах: вони розлітаються на великі площі та можуть виглядати як маленькі «м'ячики», що особливо небезпечно для дітей, — наголошують у ДСНС.

Крім того, у Ніжинському районі Чернігівської області на відкритій території виявили залишки російської ракети «Іскандер».

Дотримуючись усіх заходів безпеки їх вилучили та транспортували для подальшого знешкодження, — зазначили у ДСНС.

Рятувальники наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів слід:

зупинитися та не підходити до них;

обережно повернутися тим самим шляхом;

відійти щонайменше на 100 метрів;

зателефонувати 101 або 112.