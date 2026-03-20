Знищення уламків російських ракет, фото: ДСНС
На Хмельниччині сапери ДСНС знищили бойову частину ракети Х-101 та 37 касетних боєприпасів до неї.
Про це сьогодні, 20 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
Особлива небезпека — у суббоєприпасах: вони розлітаються на великі площі та можуть виглядати як маленькі «м'ячики», що особливо небезпечно для дітей, — наголошують у ДСНС.
Крім того, у Ніжинському районі Чернігівської області на відкритій території виявили залишки російської ракети «Іскандер».
Дотримуючись усіх заходів безпеки їх вилучили та транспортували для подальшого знешкодження, — зазначили у ДСНС.
Рятувальники наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів слід:
- зупинитися та не підходити до них;
- обережно повернутися тим самим шляхом;
- відійти щонайменше на 100 метрів;
- зателефонувати 101 або 112.
Пам’ятайте: не всі боєприпаси вибухають одразу, а будь-який дотик може стати фатальним, — наголошують у ДСНС.