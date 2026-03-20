Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Дроны сорвали русский штурм на Лиманском направлении (ВИДЕО)
На Лиманському напрямку дрони підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» зірвали російський штурм.
Про це сьогодні, 20 березня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.
З самого ранку окупанти кинули в бій усе, що вдалося назбирати за зимовий період на напрямку: квадроцикли, важка бронетехніка, автомобільний транспорт військового призначення. Десятки одиниць різноманітної техніки, ще більше штурмовиків та піхоти, — розповіли у ДПСУ. — Злагодженими діями з суміжними підрозділами наші професійні екіпажі БпЛА розібралися з усіма ворожими об'єктами, зупиняючи техніку на ходу й спопеляючи окупантів у посадках.