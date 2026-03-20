Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрони зірвали російський штурм на Лиманському напрямку (ВІДЕО)

20 бер 2026, 19:02
На Лиманському напрямку дрони підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» зірвали російський штурм.

Про це сьогодні, 20 березня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

З самого ранку окупанти кинули в бій усе, що вдалося назбирати за зимовий період на напрямку: квадроцикли, важка бронетехніка, автомобільний транспорт військового призначення. Десятки одиниць різноманітної техніки, ще більше штурмовиків та піхоти, — розповіли у ДПСУ. — Злагодженими діями з суміжними підрозділами наші професійні екіпажі БпЛА розібралися з усіма ворожими об'єктами, зупиняючи техніку на ходу й спопеляючи окупантів у посадках.

Джерело: Ракурс


