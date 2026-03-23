Александр Сырский

Російські загарбники протягом чотирьох діб — із 17 до 20 березня — підвищувалася інтенсивність наступальних лій рашистів. Ворог намагався прорвати оборонні порядки українських військ відразу на кількох стратегічних напрямках.

По всій лінії бойового зіткнення розгорнулися запеклі бої. Загалом противник за ці чотири дні провів 619 штурмових дій. Про це сьогодні, 23 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Попри колосальний тиск та залучення значних резервів, російське командування не змогло виконати поставлені завдання, — наголосив Сирський. — Завдяки професійним, злагодженим діям українських воїнів, на кількох напрямках наступальні дії противника вдалося зупинити. На деяких ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, але ворог змушений переходити до перегрупування своїх сил.

Він зазначив, що окупанти намагаються підтягнути нові підрозділи та готуються до продовження атак, роблячи ставку на погіршення погодних умов, що, на їхню думку, має знизити ефективність української аеророзвідки, безпілотних систем і артилерії.

Командування військ рф кинуло у «м'ясні штурми» десятки тисяч солдатів, однак ціна цієї спроби наступу виявилася для агресора катастрофічною. За чотири доби інтенсивних штурмових дій ворог втратив понад 6090 військовослужбовців убитими й пораненими. Тоді як протягом тижня загальні втрати ворога склали близько 8710 осіб убитими і важкопораненими, — розповів Сирський.

Також було знищено чимало ворожої військової техніки та озброєння.

Ми були готові до збільшення інтенсивності навали російської орди, тож прийняли необхідні управлінські рішення. Війська отримали поповнення, були забезпечені військовою технікою, озброєнням, боєприпасами, — зазначив Сирський.