Украинский дрон потопил лодку с оккупантами в Херсонской области. Фото:

Український дрон знищив російський човен з особовим складом на Дніпрі.

Оператори безпілотників потопили човен із загарбниками, які в черговий раз намагалися перетнути Дніпро у Херсонській області. Професійно відпрацювали бійці 40-ї окремої бригади морської піхоти. Про це Військово-морські сили Збройних сил України 23 березня повідомили у Facebook.

Підлетіли і знищили: ось так оператори БПЛА першого бату потопили човен з окупантами, які в черговий раз намагалися перетнути Дніпро на Херсонщині, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, 40-ва ОБрМП — це військове з'єднання українських ВМС, що входить до складу 30-го корпусу морської піхоти. Ця бригада була створена в умовах повномасштабної війни на основі досвідчених бойових підрозділів для виконання завдань з оборони узбережжя, річкових рубежів та протидії ворожим десантним і диверсійним діям.

Нагадаємо, в ніч на 5 березня український флот спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили підрозділи російських Збройних сил, які були розташовані на буровій установці «Сиваш», що в районі Голіцинського газового родовища в акваторії Чорного моря. Там же ж було знищено вертоліт Ка-27, який намагався здійснити посадку на майданчик бурової установки.