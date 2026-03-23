Поисково-эксгумационные роботы. Фото: Минкульт

https://racurs.ua/n212782-poisk-jertv-volynskoy-tragedii-nachali-v-rovenskoy-oblasti.html

Ракурс

Спільні ексгумаційно-пошукові роботи розпочали 23 березня Україна та Польща в Рівненській області.

Пошукові роботи на місці можливого поховання місцевих жителів — поляків та українців, які загинули під час Другої світової війни, розпочато в селі Угли. Триває виявлення та ідентифікація останків жертв Волинської трагедії. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури України.

Мета робіт — локалізувати місце поховання, що в подальшому дозволить провести ексгумацію, ідентифікацію останків та їх гідне перепоховання.

Фахівці кажуть, що події, пов’язані з можливим похованням, датуються 1943 роком. Тоді частина мешканців села загинула під час збройного нападу. Однак досі невідомі, як обставини трагедії, так і точна кількість жертв.

Проведення робіт має на меті встановити імена загиблих і забезпечити належне вшанування пам’яті жертв.

Нагадаємо, в липні президент Польщі Кароль Навроцький під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що співпраця Києва та Варшави має базуватися на взаємній повазі та справжньому партнерстві. І зазначив, що він є «голосом» польського народу, який вимагає від України зміни підходу «до важливих і досі нерозв’язаних історичних питань».