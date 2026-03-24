Уничтожение пусковой установки «цирконов» в Крыму показало ГУР (ВИДЕО)
Головно управління розвідки Міноборони України на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео знищення пускової установки російських гіперзвукових ракет «Циркон» у тимчасово окупованому Криму.
У ніч на 24 березня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України вистежили у Криму колону пускових установок «бастіон-м», яка рухалась до позицій. Внаслідок влучних ударів розвідників знищено одну з пускових та дві дороговартісні ракети «циркон», ще один «бастіон» зазнав ушкоджень, — розповіли у ГУР.
Також внаслідок ударів було вбито та поранено сімох окупантів.
Армія держави-агресора застосовує ракети «циркон» зі складу комплексу «бастіон» передусім для терору цивільного населення України, зокрема, південних та східних областей. Цієї ночі плани агресора атакувати мирні міста було зірвано, — додали у ГУР.